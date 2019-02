Afvaloven Harlingen zeven weken dicht om lekkages in de ketel op te lossen

De afvaloven in Harlingen gaat vanaf vrijdag 22 februari zeven weken dicht. Dan wordt er een grote reparatie uitgevoerd. Die kost een paar miljoen euro. Jelmar Helmhout, woordvoerder van Omrin: "Er worden veel pijpen vervangen, waardoor we minder roestvorming in de pijpen krijgen. Daardoor hebben we minder last van 'klappijpen'. Die pijpen zorgden voor problemen en storingen. Daarmee verwachten we dat de REC minder storingen zal hebben."