Afsluitdijk op slot: verkeer moet omrijden zodat Rijkswaterstaat de bruggen kan testen

Sylvia de Bres van Rijkswaterstaat legt uit wat er precies getest zal worden. "Het gaat om het testen van de bruggen om te kijken of ze doen wat ze moeten doen en te ontdekken waar precies het probleem zit. We weten dat er af en toe problemen zijn, maar niet waardoor die problemen ontstaan. Uit de informatie die we vergaren, kunnen we kijken wat we moeten aanpassen in het systeem."

Extra reistijd

Verkeer moet deze avonden en nachten omrijden. Dat kan voor een uur extra reistijd zorgen, meldt Rijkswaterstaat. De Bres: "Vanaf Zurich leiden we het verkeer om. Op de website www.vananaarbeter.nl kunt u zien waar u langs kunt rijden."

Hinder voor scheepvaart

Het scheepvaartverkeer kan van 18 tot 20 februari 's nachts niet door de sluis van Kornwerderzand. De sluis van Den Oever is wel beschikbaar. Op 25 en 26 februari is de sluis bij Den Oever afgesloten, maar dan kunnen de schepen weer door de sluis bij Kornwerderzand.

Extra camera's

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen tijd extra camera's geplaatst om de draaibruggen in de weg veiliger te maken. De bruggen hebben de laatste jaren regelmatig te maken met storingen in de besturingssystemen. De nieuwe apparatuur wordt de komende tijd getest en daarom is het noodzakelijk dat de weg tijdelijk op slot gaat.