Tûmba erg blij met hogere strafeisen bij discriminatie van transgenders

"Deze strengere aanpak geeft aan dat de overheid het probleem erkent", zegt directeur Mirka Antolovic van Tûmba.

"Transgenders en transseksuelen voelen zich serieus genomen in hun probleem, dat het niet zomaar iets is om gediscrimineerd of uitgesloten te worden."

Strafeis twee keer zo hoog

Mensen die transgenders en transseksuelen discrimineren, worden vanaf dit jaar harder aangepakt. Sinds 1 januari eist het Openbaar Ministerie hogere straffen in zaken waar dit soort discriminatie een rol in speelt. Volgens Antolovic kunnen de strafeisen nu twee keer zo hoog zijn als het eerst was.

Er waren al hogere strafeisen in discriminatiezaken waar homo's het slachtoffer van waren.

Discriminatie op het toilet

In Fryslân zijn er dit jaar nog geen zaken geweest waar discriminatie van transgenders en transseksuelen in de aanklacht stond.

Antolovic kan geen cijfers geven, maar ze zegt dat discriminatie geregeld voorkomt. "Voorbeelden zijn er genoeg. Sommigen krijgen in toiletten opmerkingen naar hun hoofd geslingerd over welke wc ze kiezen. In ernstige gevallen gaat het om mishandeling op straat."

Justitie geeft de aanpak van discriminatie prioriteit, want "elke burger heeft recht op gelijk behandeling". Bovendien, zegt Justitie, kan discriminatie leiden tot "verstoring van de openbare orde, tot gewelddadigheden, en tot verregaande conflicten".