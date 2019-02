Meer medailles voor Femke Kok en Michelle de Jong op WK voor junioren

De teamsprint is een nieuw onderdeel, waar drie schaatsers starten, en iedere ronde één persoon afvalt. Voor Nederland reed Femke Kok uit Nij Beets de eerste ronde. Ze werd dit weekend ook al wereldkampioen allround.

Femke Beuling, uit Emmeloord, was de tweede rijdster, en de slotronde was voor Michelle de Jong uit Rottum. Zij pakte zaterdag een gouden medaille op de 1000 meter.

Met een tijd van 1.31.72 waren de Nederlandse vrouwen meer dan twee seconden sneller dan de nummer twee, Rusland.

Japan te sterk op ploegenachtervolging

Bij de ploegenachtervolging stonden er naast Femke Kok geen andere Friezinnen op de baan. Ze reed met Robin Groot en Paulien Verhaar. De vrouwen leken op weg naar het goud, maar ze moesten Japan voor zich laten. Het verschil was minder dan een halve seconde.

Het WK voor junioren werd verreden in het Italiaanse Baselga di Piné, op een buitenbaan. Kok had niet verwacht dat ze daar wereldkampioen allround zou worden. Ze had nog nooit op een buitenbaan gereden.