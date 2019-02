Pieter Weening in onderste regionen klassement na eerste dag Ronde van Oman

Boy van Poppel is tot nu toe de beste Nederlander, met een zevende plaats in de ranglijst. Van Poppel zit in hetzelfde team als Pieter Weening.

Aan de wedstrijd in Oman doen 125 renners mee. Zaterdag was de eerste rit, over een afstand van ruim 138 kilometer. Zondag moeten de renners net iets verder: ruim 58 kilometer.

De wedstrijd duurt tot en met aanstaande donderdag (21 februari). Elke dag wordt er een etappe afgelegd.