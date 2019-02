'Oproer' en herdenking voor Friese Oranjestrijder

Binnes was samen met Salomon Levy de leider van de opstand van de Oranjegezinden tegen de Franse overheersing. Zondagmiddag is er een officiële herdenking met onder meer historicus Oebele Vries en de Friese troubadour Pieter Wilkens. Als aankondiging was er zaterdag 'oproer' in het dorp, waarbij twee mannen in historische kostuums met een grote trommel op een wagen, die werd getrokken door een paard, door het dorp liepen.