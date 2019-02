Brandweer wil letterlijk vuur met vuur bestrijden vanwege klimaatverandering

Een van de deskundigen van de brandweer heeft in Amerika gezien hoe daar vuur met vuur bestreden wordt, zegt Schuijn. In het buitenland wordt deze methode vaker toegepast.

In het Engels wordt dit 'back burning' genoemd. Door onder gecontroleerde omstandigheden een klein vuur aan te steken, voor het vuur dat bestreden moet worden, blijft er minder brandbaar materiaal over voor het grote vuur. Wat afgebrand is, kan niet nogmaals afbranden.

In Nederland is hier weinig ervaring mee. Een pilot van de brandweer zit nog in de proeffase.

Steeds meer natuurbranden door klimaatverandering

Schuijn zegt dat het aantal grote natuurbranden in Nederland toeneemt. Zo ging er vorig jaar bij Appelscha 75 hectare land in vlammen op. En op Schiermonnikoog waren meerdere branden. Later bleek dat die aangestoken waren.

De brandweer moet zich voorbereiden op nog meer natuurbranden, zegt Schuijn. "Dat komt door de droogte", vertelt hij, "door klimaatverandering."

De zomer van vorig jaar was zo droog dat er nu nog steeds sprake is van een neerslagtekort. Volgens Jan van Weperen van het Waterschap is dat "best wel bijzonder".

"Een uitgelezen kans"

De brand op Terschelling heeft volgens boswachter Remi Hougee geen schade veroorzaakt. De duindoorn en andere vegetatie die nu afgebrand is, zou volgende week worden weggehaald, zegt hij. Voor het beheer van de natuur zou het nodig zijn om te bovenlaag 'op te schudden'.

"We wisten dat de brandweer graag wilde oefenen met het bestrijden van brandende duindoorn," zegt Hougee, "en nu we hier de vegetatie toch moesten verwijderen, was dit een uitgelezen kans."