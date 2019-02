Olde Riekerink: "Voor de ploeg is dit waardeloos, er heerst een grafstemming"

In de slotfase speelde PSV alles of niets. Olde Riekerink had niet verwacht dat PSV nog op gelijke hoogte zou komen. "Ik zag dit niet aankomen, ik had eerder het gevoel dat we er nog een doelpunt bij hadden kunnen prikken."

De trainer heeft wel genoten van de ploeg. "Die gasten spelen een geweldige wedstrijd. Het was een voetbalhappening. Als we kijken naar de ranglijst, dan denk ik, we moeten dit zo doortrekken."

"We hadden de overwinning verdiend"

Volgens doelpuntenmaker Michel Vlap had Heerenveen de winst verdiend. "Als je als team zo'n wedstrijd speelt, en het publiek doet geweldig, er heerst zo'n sfeer in het stadion, we strijden voor elke meter, we voetballen zo goed, dan verdien je gewoon de overwinning."

"Ik baal echt verschrikkelijk."