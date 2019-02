LDODK stevig op derde plek na ruime winst op laagvlieger KCC

KCC wordt getraind door Erik Wolsink. Hij werd vorig jaar bij LDODK op non-actief gezet. Henk Jan Mulder staat nu aan het roer bij LDODK.

In de eerste helft ging het niet altijd even soepel: van 4-5 achter kwam de ploeg knap op 13-8 voor, maar net voor rust werd het weer 13-11. Marjolijn Kroon zette de 14-11 ruststand op het bord.

In de tweede helft liet LDODK er geen twijfel over bestaan wie de betere ploeg heeft op dit moment. In een mum van tijd werden de gasten uit Zuid-Holland op een verschil van negen goals gezet (21-12) en dat verschil bleef tot het einde aan toe staan.

Bij LDODK scoorden Friso Boode en Erwin Zwart 7 keer. Topscorer van de wedstrijd werd Stefan Dekkers van KCC met 9 treffers.

De komende twee duels wacht LDODK een pittig programma: Volgende week uit tegen KZ, een week later in Sassenheim tegen regerend landskampioen TOP.