PSV komt in laatste seconden gelijk met strijdbaar Heerenveen

In de derde minuut was het al raak voor Heerenveen, dat de scoorde opende. Mitchell van Bergen dribbelde over rechts naar binnen en loste een schot. Doordat de bal aangeraakt werd door een PSV-verdediger kon keeper Zoet niet meer bij de bal en was het 1-0. Twintig minuten laten soleerde Michel Vlap vanaf links de 16-meter in. Hij bleef koel en plaatste de bal in de verre hoek. Het was 2-0.

Heerenveen werd nog een aantal keer gevaarlijk, en ook PSV kwam er een paar keer doorheen, maar de bezoekers kwamen niet verder dan ballen op de lat en paal. Voor de rust bleef het dus 2-0 in het Abe Lenstra Stadion.

PSV gevaarlijk

Kort na rust dacht PSV de 2-1 te maken, maar oud-Heerenveen speler Denzel Dumfries stond buitenspel toen hij de bal achter Warner Hahn schoot.

In de 58e minuut was het wel raak. Yuki Kobayashi, die net voor rust in het veld was gekomen voor Schaars, veroorzaakte een vrije trap. Gaston Pereiro verzilverde die.