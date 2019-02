De man van het laatste doelpunt had na 'gezapige wedstrijd' een gelijkspel verwacht

De spanning zat vooral in de laatste minuut, bij de Friese derby. Met één doelpunt zag het er lang naar uit dat de Harkemase Boys de wedstrijd in de zak hadden. Diep in de blessuretijd kwam ONS Sneek op gelijke hoogte.

"Het was een gezapige wedstrijd. Ik dacht dat het in 1-1 zou eindigen", zegt Streutker. Maar in de absolute slotfase wist hij er 2-1 van te maken, nadat hij de bal voor de voeten kreeg.

"Ik wil hem volle bak nemen, en ik raak hem perfect. Dan zie je de supporters lang de zijlijn staan, en dan word je helemaal gek."