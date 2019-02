Buitenpost gaat hard onderuit op bezoek bij Excelsior '31

In de eerste minuten was het vooral Excelsior dat druk naar voren zette. Hoewel de verdediging van Buitenpost daar eerst goed mee om ging, kwam de thuisploeg in de 20e minuut toch op voorsprong, toen Boy Boeloerditi een voorzet binnenkopte. Buitenpost kwam daarna wel vaker op de helft van de tegenstander, maar werd niet echt gevaarlijk. De ruststand was 1-0.

Al snel na rust was het opnieuw Boeloerditi, die scoorde uit een rebound. Buitenpost probeerde nog wel de aansluitingstreffer te maken, maar verder dan een schot op de lat van Rob Dijkstra kwamen de Blauwkes niet. In de 82e minuut zette Hielke Penterman door een penalty de 3-0 eindstand op het scorebord.