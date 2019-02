Jongens beroven vrouw en stelen uit vrachtwagen

Het slachtoffer probeerde hulp te krijgen en sprong voor een auto. De verdachten gingen er toen snel vandoor.

De politie kreeg even later een melding dat op de Groningerstraatweg een vrachtwagen open was gebroken door twee jongens. De verdachten van 16 en 19 jaar werden daarop aangehouden. Zij voldeden aan het signalement van de straatroof.

De 16-jarige jongen was weggelopen uit een instelling, de 19-jarige verdachte was onder invloed van alcohol en drugs.