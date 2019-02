Theaterspektakel Titus gaat mogelijk ook naar Nijmegen

Het stuk gaat over het levensverhaal van Titus Brandsma. De pater is vooral bekend geworden door zijn rol in het verzet. Titus Brandsma is een van de initiatiefnemers van de bouw van de Bonifatiuskapel. De opvoeringen in Dokkum in diezelfde Bonifatiuskapel zijn van 31 mei tot 10 juni.

Het stuk is meertalig, met zo'n 80 procent Nederlands en 20 procent Fries. In het toneelstuk spelen vijf professionele acteurs, de rest zijn amateurs. Theun Plantinga speelt de oudere Titus. Regisseur Bruun Kuijt zag zaterdag al een paar kinderen met wie hij uit de voeten zou kunnen.