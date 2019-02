Wereldkampioen Femke Kok: "Ik had nog nooit op een buitenbaan gereden"

Het WK voor junioren werd verreden in het Italiaanse Baselga di Piné, op een buitenbaan. Kok won een zilveren medaille op de 500 en de 1000 meter, en een gouden medaille op de 1500 meter. Een achtste plaats op de 3000 meter was voldoende voor de wereldtitel.

De omstandigheden zaten mee, zegt ze. "Het weer is heel mooi, er was alleen maar zon. Dat alleen is al mooi, om met deze omstandigheden op een buitenbaan te rijden, maar als je dan ook nog wereldkampioen wordt, dan is dat wel heel mooi."

"Ik had twee weken niet getraind"

Een paar weken geleden dacht ze nog dat haar seizoen voorbij was. Ze had een nierbekkenontsteking, en kon twee weken niet trainen. Ze kwalifiseerde zich niet voor het WK. "Ik heb een aanwijsplek gekregen. En dat pakt nu zo uit, dat is supermooi!"

Het was niet makkelijk, zegt ze. "Ik miste conditie. En de drie kilometer is al niet mijn beste afstand. Maar iedereen ging stuk."

"Ik kon het niet geloven"

De Poolse Karolina Bosiek was haar grootste concurrent. "Zij begon heel snel, maar haar rondetijden liepen steeds verder op. In haar voorlaatste ronde wist ik al dat ik wereldkampioen zou worden. Maar ik kon het niet geloven."

"Pas toen iedereen me feliciteerde, begon het tot me door te dringen."

Kok ziet de toekomst met vertrouwen tegemoed. "Ik ben nog maar A1, dus ik heb volgend jaar nog een kans om wereldkampioen te worden bij de junioren."