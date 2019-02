Harkemase Boys wint Friese derby na twee doelpunten in de blessuretijd

In de eerste helft kwam Harkemase Boys na 19 minuten op voorsprong, door een doelpunt van aanvoerder Henny Bouius. Die schoot van grote afstand de bal in de kruising. Tot de 93ste minuut bleef dat het enige doelpunt van de wedstrijd.

Het was bepaald geen sprankelende strijd, die vanwege de spanning de annalen in zou gaan. Tot diep in de blessuretijd, toen ONS een penalty kreeg. Yume Ramos scoorde op deze manier de gelijkmaker voor ONS. Sneek kreeg vleugels. Maar Harkemase Boys profiteerde. Verdediger Jens Jurn Streutker van Harkemase Boys maakte er in de laatste seconden van de wedstrijd nog 2-1 van.