HEA! Zing mee in Poppenwier

Wytse Hospes uit Tersoal is zijn hele leven al gek op zingen en muziek. In het dagelijks leven is hij monteur. Hij loopt al aardig richting de pensioensgerechtigde leeftijd en werkt nog slechts twee dagen in de week. Wytse is een actieve man. Om zijn vrije tijd te vullen, bedacht hij zingmiddagen voor iedereen die wil meedoen.