Cambuurtrainer René Hake: "Ik sta hier met een heel slecht gevoel"

Trainer René Hake was na afloop niet tevreden: "Ik sta hier met een heel slecht gevoel. Als je zo begint en zo makkelijk de eerste goal weggeeft, dan loop je daar de hele wedstrijd achteraan te voetballen. Dat is frustrerend."

Cambuur had lang last van de openingsgoal: "Tussen de afwisseling tussen wel en niet goed druk erop zetten zat een te groot verschil tussen. Elk moment dat wij geen goed druk op ze kregen konden zij makkelijk van kant naar kant spelen en werden zij gevaarlijk", zegt Hake.

Aanval is 'schrijnend'

"Gedurende de eerste helft hebben we het anders neergezet op het middenveld, dat heeft goed vervolg gehad na de rust, dan spelen we een redelijke wedstrijd. Tot 25 meter van de goal en tot de bal aan de zijkanten komen, daarna is het schrijnend," vertelt Hake. "Als je kijkt hoeveel voorzetten we hebben gegeven en waar ze terecht komen, die komen op plekken terecht waar we geen goal kunnen maken. Dat is ondermaats."