Festival Eilân op Terschelling binnen enkele dagen uitverkocht

Organisator Daniël van Drunen had niet verwacht dat het festival al na anderhalve dag uitverkocht zou raken. "Dat hadden we in onze stoutste dromen niet verwacht." Kleinschalige, meerdaagse muziekfestivals zijn wel een trend. Dat kan mogelijk de reden zijn, denkt Van Drunen. Meer dan driekwart van de bezoekers is tussen de 16 en 34 jaar en afkomstig uit de grotere steden.

Nog geen vergunning

De vergunning van het festival is nog niet rond. "Daar zijn de protocollen helaas nog niet op ingesteld." Maar Van Drunen denkt dat het wel gaat lukken. Hij ziet een constructieve houding bij de betrokkenen. Het is ook wel een beetje een gok, een uitverkocht festival, terwijl de vergunningen nog niet rond zijn, vertelt Van Drunen. De organisatoren van het festival gaan nog in gesprek met omwonenden en ondernemers. Dat overleg is begin april.