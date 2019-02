UPDATE Man in boot Uitwellingerga niet door misdrijf om het leven gekomen

De boot werd zaterdagochtend vroeg met grote schade aangetroffen aan de Langstaartenpoel vlakbij het dorp. Daarna is hij naar de haven van het dorp gesleept voor verder onderzoek. Al vrij snel kwam de politie tot de conclusie dat er geen sprake van een misdrijf is.

Het slachtoffer is sinds vrijdag als vermist opgegeven. Hij zou mogelijk op zijn boot verblijven. Daarop is de politie begonnen met zoeken. De vonden het lichaam van de man op de boot die veel schade heeft. Door de aard van de schade - het dak is uitgedeukt - kan er mogelijk sprake zijn van een explosie, maar dat word nog nader onderzocht. De Forensische Opsporing doet de komende dagen onderzoek om te kijken wat zich precies afgespeeld heeft op de boot.