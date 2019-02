UNIS Flyers in eigen huis onderuit tegen Hijs Hokij

In de eerste periode kwamen de Flyers al vroeg op voorsprong door een goal van Ronald Wurm, maar tien minuten later maakte Hijs Hokij gelijk. In de tweede periode kwam Den Haag op voorsprong, maar was het Jasper Nordemann die gelijk maakte.

In de derde periode waren de bezoekers een stuk sterker dan de Flyers en kwamen zij tot een 2-5 voorsprong. Adam Bezak deed voor de Flyers nog wel iets terug door de 3-5 te maken, maar het was niet genoeg om terug in de wedstrijd te komen. Uiteindelijk werd het nog 3-6.