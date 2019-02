Historische personages komen tot leven in Museum Heerenveen

Het idee voor Night At The Museum kwam van tweedejaars Leisure-student Nina Hogeveen. Ze loopt stage bij Museum Heerenveen en mocht een evenement bedenken. Op het internet zag ze een reclame voor Night At The Museum en toen wist se dat ze dat zelf ook wilde organiseren.

Het was voor haar veel werk op tien personages te bedenken en vrijwilligers te vinden die die personages wel wilden spelen. En bovendien moest zij de goede kleding vinden.

De pruik van Abe Lenstra

Vooral de pruik van Abe Lenstra was een heel karwei. Een kledingverhuurbedrijf in Rotterdam had er wel een, maar dat zou meer dan 100 euro kosten om in Heerenveen te krijgen. Uiteindelijk bracht een carnavalspruik van de Action de oplossing. Een beetje bijknippen en de kuif was net die van de oud-voetballer.