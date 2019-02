Heerenveenvrouwen pakken winst tegen Excelsior Barendrecht

Na 20 minuten was het Tiny Hoekstra die de thuisploeg op voorsprong zette met een sterk schot. De Heerenveen-vrouwen kregen daarna meerdere kansen, waaronder opnieuw een schot van Hoekstra, maar die raakte de paal. In de 70e minuut was het wel raak, toen Suzanne Admiraal door de verdediging van Excelsior soleerde.

Net voor tijd was het Hoekstra die door de verdediging van Excelsior brak, zij legde de bal af op Admiraal die rustig de 3-0 binnen schoot, wat ook de eindstand was.

Eerste

Heerenveen, dat uitkomt in de B-poule, heeft nu dertien punten en staat daarmee gedeeld eerste.