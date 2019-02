Geert Jelle de Vries: "Er is totaal geen vertrouwen richting elkaar"

Roozemond is van voorzitter van het Stichtingsbestuur ineens doorgegaan naar de functie van de tijdelijke grote baas. Het lijkt bijna een vooropgezet plan. De Vries: "Dat vind ik niet een terechte conclusie. Hij was voorzitter van het stichtingsbestuur. Men was het er niet mee eens hoe het ging en er werd ingegrepen. Ze hebben nu gezegd: we moeten het tijdelijk oplossen. Dus het is heel logisch hoe het nu gegaan is."

"Roozemond is zelf op de stoel van Eisenga gaan zitten. Tot 1 maart vind ik dat logisch, maar als hij daarna zitten blijft vind ik dat niet logisch. Dat zou ook erg onverstandig zijn. Ik kan niet geloven dat hij niet inziet dat hij de boel niet weer op de rit gaat krijgen."

Chaos heeft effect op het veld

De bestuurlijke chaos heeft ook zijn effect op het veld. "Het is niet van de laatste jaren, het is al heel lang aan de gang. Wat in dit seizoen naar voren komt, is dat het sportief ook slecht gaat. De afgelopen jaren zijn de financiële problemen verbloemt door de positieve resultaten op het veld en de jongens die verkocht zijn", vertelt De Vries.

Boeringa: "Olde Riekerink haalt nu het minimale uit zijn spelersgroep. Hoe laconiek er de afgelopen weken over wordt gedaan, vind ik niet terecht. Want je hebt een prima spelersgroep, waarmee je echt wel in het linkerrijtje moet kunnen spelen. Zo slecht is die selectie ook weer niet."