'Hoofdprijs' van vijftien miljoen feestelijk uitgereikt in Holwerd

De kern van het project is het doorsteken van de zeedijk aan de oostkant van de Holwerder Pier, zodat vlakbij het dorp een nieuw meer ontstaat, met hoog en laag water. Door deze opzet word de natuur van het Wad binnen de zeedijk gehaald. Belangrijk voor de natuur en vogels, en uniek in Nederland. Het dorp Holwerd rekent er op dat Holwerd-aan-Zee niet alleen meer vogels en en vissen zal opleveren, maar ook meer toeristen. Het doel is dat de schep op zijn laatst in 2021 of 2022 de grond in gaat. De eerste fase zou voor 2025 opgeleverd moeten worden.

"Over het dode punt"

De initiatiefgroep werkt vanuit een eigen projectbureau aan de Seewei verder aan de plannen. Holwerd-aan-Zee is nog druk bezig met verscheidene andere mogelijke geldschieters voor het ontbrekende deel van de begroting. "Deze cheque heeft ons echt over het dode punt heen geholpen", zegt Marco Verbeek. "Sinds dat bekend werd, staat de telefoon geen dag stil. Holwerd-aan-Zee is weer volop in beweging. De Holwerders geloven er in en wij ook."