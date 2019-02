Geert Jelle de Vries in beeld als nieuwe directeur SC Heerenveen

"Ik weet dat mijn naam gevallen is bij de Raad van Commissarissen", zegt De Vries vrijdagmiddag aan tafel bij Fryslân Hjoed. "Er is positief op gereageerd, maar daar is het eerst bij gebleven." De Vries verbaast zich over de situatie bij de sportclub. "Ik denk niet dat er een lijstje is. Ik krijg het idee dat de tijd verder gaat, en dat er geen procedure loopt bij de Raad van Commissarissen."

Op 30 april 1995 maakte Geert Jelle de Vries zijn debuut in de Eredivisie in de wedstrijd tegen Sparta. Na twee seizoenen bij Heerenveen, waar hij amper aan spelen toe kwam, maakte hij in de zomer van 1996 de overstap na Cambuur. Hij heeft nog zes seizoenen in Leeuwarden gespeeld, waarvan twee in de eredivisie. Op moment werkt hij als makelaar.

Gertjan Verbeek een optie?

Ook de naam van Gertjan Verbeek als algemeen directeur zou rondzingen bij de club. Verbeek zegt daarover: "Daar kan ik nu geen antwoord op geven, want ik ken de ins en outs niet bij de club. Maar als je de verhalen hoort, staat Heerenveen er niet goed voor. Het is de vraag of je dan wel moet instappen. Ik heb dat eerder bij FC Twente gedaan, en dat is me niet goed bevallen."

Verbeek werd afgelopen seizoen halverwege het jaar trainer bij FC Twente, haalde niet veel punten en werd voor het einde van het seizoen al weer ontslagen. De club uit Enschede degradeerde uiteindelijk uit de Eredivisie.