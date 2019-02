Harlingen in cassatie tegen vonnis Spaansenterrein

Directeur Ab Knook zegt dat hij verbaasd is door de stap van de gemeente Harlingen: "Het voelt als een dolk in onze rug. We hebben na het vonnis lang met de gemeente om tafel gezeten om er goed uit te komen. Maar ze willen gewoon niet."

Volgens Knook was er bij Spaansen veel goede wil: "Ja, want we wilden dit graag oplossen, maar de gemeente leek maar niet aan te kunnen geven wat ze nu eigenlijk willen."

Gat in de stad

Sinds de uitspraak hebben beide partijen om tafel gezeten om te kijken of de grond toch kon worden verkocht aan de gemeente Harlingen. Knook: "De gemeente wil de grond graag hebben en wij hebben gekeken naar de mogelijkheden. Maar ze willen alleen maar korting hebben op de prijs. Maar de gemeente moet ook wat doen want de grond is juridisch van ons."

Met het terrein zelf gebeurt de komende jaren niks, zegt Knook. "Deze juridische strijd gaat nog wel vier, misschien wel zes jaar duren. Er blijft een gat in de stad. Niemand kan er wat mee en dat is onverkwikkelijk", zegt de teleurgestelde Spaansen-directeur.