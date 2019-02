Laatste Friese derby voor drie ONS-clubiconen

De Vries en Gonzales wonen in Leeuwarden en De Boer en Frits Dantuma in de Wouden. Ze rijden drie keer per week met elkaar naar Sneek. Maar, als Dantuma blijft, is hij volgend jaar alleen. Dat vindt de oud-Cambuurspeler jammer, want: "De gezelligheid hoort er wel echt bij. Dat is voor mij wel het belangrijkste." De komende tijd zal Dantuma over zijn toekomst besluiten.

Dat geldt niet voor Gonzales. Die heeft de knoop een aantal weken geleden doorgehakt. Hij verruilt ONS na dit seizoen voor de tegenstander van zaterdag, Harkemase Boys. "Ik was toen aan een nieuwe uitdaging. Ik heb hier tien jaar met heel veel plezier gevoetbald. Ik wilde in de buurt blijven voetballen en Harkema speelt op hetzelfde niveau. Ze wilden me graag hebben, dus de keuze was vrij snel gemaakt."

De Vries en De Boer zijn bevriend en hebben hun lot altijd aan elkaar verbonden. De gesprekken met de club hebben ze ook altijd samen gedaan en dat geldt ook voor de keuze om na dit seizoen ermee op te houden bij ONS. De Vries: "Het heeft lang genoeg geduurd. Het is een keer mooi geweest."De Boer: "We zijn in totaal met z'n tweeën vijftien jaar naar ONS gereisd. We worden ook een dagje ouder. Klaas wordt wat kaal en ik wat grijs", lacht de aanvoerder van de Snekers.