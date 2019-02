Geen treinen tussen Leeuwarden en Buitenpost in voorjaarsvakantie

Het is de tweede keer dat het spoor een tijdje is afgesloten voor het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden. Ook half oktober was een deel van het spoor een paar dagen afgesloten. Toen reden de treinen niet tussen Buitenpost en Groningen.

Bovendien rijden er in de spits geen treinen tussen Zuidhorn en Groningen en de sneltreinen tussen Leeuwarden en Groningen rijden ook niet. Alleen de stoptreinen tussen Buitenpost en Groningen rijden wel.