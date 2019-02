Topcijfers voor Omrop Fryslân met recordaantal reacties

Op donderdag 14 februari was het 40 jaar geleden dat de beroemde sneeuwwinter plakvond. Op Omrop Fryslân was daar de hele dag aandacht voor. In totaal kwamen bijna duizend reacties binnen op de redactie.

Zo liet Hennie weten: "Ik lag tijdens de sneeuwwinter in het ziekenhuis Triotel. Wij hadden de hele dag Omrop Fryslân op de radio. Door alle hectiek kregen wij geen beddengoed meer en was de melk alleen nog maar voor de kraamvrouwen. Al het bezoek kwam op de slee naar het ziekenhuis."