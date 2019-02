Leeuwarden onderzoekt behoefte aan Friese taal

Leeuwarden komt met het onderzoek naar aanleiding van de taalnota over het Fries. De Leeuwarder gemeenteraad gaf daarna aan dat de rol van het Fries in de gemeente beter in beeld moet worden gebracht.

Zichtbaar Fries

Er komt een werkgroep met advies over hoe de gemeente met het Fries omgaat. Dan gaat het over het gebruik van het Fries in het contact tussen de gemeente en de mensen, de zichtbaarheid van het Fries op openbare plekken en het Fries in maatschappelijke en culturele activiteiten.

De uitkomsten van het onderzoek onder de inwoners en de gemeentemedewerkers worden voor komende zomer bekend. 4000 mensen in de gemeente Leeuwarden kunnen een lijst met vragen verwachten.

Meertaligheid stimuleren

Het advies van de werkgroep wordt in oktober 2019 voorgelegd aan de raad. De gemeente wil meertaligheid stimuleren.