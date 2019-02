Hoe moet het nu verder in De Fryske Marren?

Ook het CDA zegt dat het zo niet verder kan. "Wij zijn er niet uitgekomen met de FNP", zegt fractievoorzitter Jan van Zanden. "Met name richting de toekomst liggen er nog veel dossiers. Dan willen wij wel naast elkaar staan. Als je afspraken niet nakomt... Daar ligt toch de basis voor het vertrouwen. We achtten de kans groot dat dit weer zou gebeuren."

'Persbericht al klaar'

FNP'er Jan Volbeda was verbaasd. Al voor het gesprek van donderdagmiddag hadden het CDA en de VVD al een persbericht klaarliggen, zegt Volbeda. "Ze hadden al overleg gehad met hun fracties. Ik ben het gesprek begonnen met de vraag of ze nog verder wilden, maar het antwoord was 'nee'. Er was geen kans meer voor een positief antwoord."

Nu het college is gevallen, zal de FNP eruit gaan. Maar op welke wijze dat gebeurt, is nog onduidelijk. "De wethouders zullen geen deel meer uitmaken van het college. Maar stappen ze uit zichzelf op? Het kan ook zo zijn dat het CDA en de VVD het opzeggen van het vertrouwen in de FNP in de raad bevestigt en de wethouders dan wegstuurt. Dat is ook een optie."