Verkoop van obligaties nieuwe Leeuwarder veemarkt loopt goed

Op dit moment staat de hal op industrieterrein De Hemrik nog leeg. De hal is een grote 'galmbak'. "Ik ben benieuwd hoe dat is als er straks koeien lopen", zegt Andries Kingma, voorzitter van de stichting. "Ik denk dat het met een laag stro wel anders is". Het volledige terrein is bijna 20.000 vierkante meter groot. Daarvan is 3.500 vierkante meter al bebouwd en daar komt nog eens 1.000 vierkante meter bij. Dat wordt de plaats waar voortaan geladen en gelost kan worden.

Geen ruimte meer

Nu worden de koeien verhandeld in het WTC Expo. Met de plannen die er zijn voor het nieuwe Cambuurstadion, de bouw van een bioscoop en een groot scala andere activiteitencentra is er geen ruimte meer voor de veemarkt. Die ruimte is er wel op De Hemrik, zegt Kingma: "De locatie hier aan de rand van de stad is uitermate geschikt. We denken dat we hier kwalijk voor overlast zorgen, zo aan het einde van de stad.