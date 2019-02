Voorzichtig optimisme bij SC Heerenveen: "Zes jaar thuis niet verloren van PSV"

Onverslagen

De laatste 6 seizoenen heeft Heerenveen in het Abe Lenstra stadion niet meer verloren van PSV. Het laatste verlies in een competitieduel was op 18 december 2011 (1-5). "Je haalt me de woorden uit de mond", reageert Olde Riekerink. "Dat ze het hier altijd moeilijk hebben, dat wist ik. Zes jaar al niet gewonnen, dan zou het mooi zijn er nog een zevende aan vast te plakken."

Jizz Hornkamp krijgt weer een basisplek van Olde Riekerink en staat opnieuw rechts in de verdediging. Vorige week had de omgeturnde aanvaller het moeilijk tegen PEC Zwolle-aanvaller Mike van Duinen. "Ik moet hem (Mike van Duinen, red.) eigenlijk gewoon voor me houden. Nu stap ik twee of drie keer in en dan gaat hij me voorbij. Dat zijn momenten waar ik van moet leren", zegt Hornkamp.

Tegen PSV krijgt Hornkamp te maken met Steven Bergwijn. "Da's een mooie uitdaging. Hij heeft een goede actie in huis, hij is snel, maar ik moet gewoon op het juiste moment toeslaan."