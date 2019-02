Under de Toer is afgesloten: "Er zat gevoel in, het kwam echt uit de mensen zelf"

Marijke Muoi in Leeuwarden, It heilige hert van Cambuur in Goutum en de Bakzeuntjes in Arum. Het is een kleine greep uit alle voorstellingen waar de mannen naartoe zijn geweest. Na het zien van de allereerste voorstelling De Frijtinker in IJlst, besloten ze om zich helemaal te richten op Under de Toer. "Het was authentiek en mooi", vindt Evert. "Er zat gevoel in, het kwam echt vanuit de mensen", vult Theo aan. Soms hadden ze drie verschillende voorstellingen in één weekend.