Kachel lager en een trui aan: het is vandaag Warme Truiendag

De warme trui staat symbool voor wat mensen zelf kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. En dat op een dag dat het vrij zonnig weer wordt. "Een dag voor het terras", zei Piet Paulusma al. Het wordt 13 tot 14 graden. "Voor hetzelfde geld had er een pak sneeuw gelegen. Je weet nooit hoe het loopt", zegt Irona Groeneveld van de Friese Milieu Federatie, een van de organisaties die aan de actie meedoen.

Waarom deze dag?

"Het is belangrijk om samen na te denken over wat we zelf kunnen doen om energie te besparen. Als je een shirtje aan hebt, doe je de kachel wat hoger. Wat is erop tegen om een warme trui aan te trekken en de kachel een graadje lager te zetten? Dan bespaar je, als we dat met elkaar doen, op één dag het jaarverbruik van drie Waddeneilanden aan energie."