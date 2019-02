Aris na goede eerste helft toch onderuit in Den Bosch

De ploeg van coach Tony Van den Bosch begon rommelig aan het duel met de nummer drie van de Dutch Basketball League. Na het eerste kwart stond er dan ook een voorsprong voor de thuisploeg op het bord: 17-12. De Leeuwarders waren in het tweede kwart scherper en gingen daardoor zelfs met een 30-28 voorsprong de rust in.

Na de rust

Na de rust was het echter gedaan met het goede spel van de Leeuwarders. Door een heel goed derde kwart van de Noord-Brabanders (31-12) had Aris alweer een achterstand van zeventien punten. In het laatste kwart was die achterstand niet meer te overbruggen voor Aris. De New Heroes liepen zelfs nog een paar punten verder uit, naar uiteindelijk 79-59.

Griffin topscoorder

Bij Aris was Griffin Kinney de grote man. De Amerikaan maakte maar liefst 25 punten voor de Leeuwarders en pakte acht rebounds. Ook Craig Osaikhwuwuomwan was met twaalf rebounds een belangrijke factor bij Aris.

Door de nederlaag staat Aris nog steeds op de zevende plaats in de competitie. De Leeuwarders hebben veertien punten uit 24 wedstrijden. Twee meer dan Feyenoord Rotterdam en Apollo Amsterdam, die respectievelijk op de achtste en negende plaats staan. De eerste acht plaatsen geven recht op een plek in de play-offs om het landskampioenschap.