Nieuw onderzoek: aangespoelde zeekoeten zijn verhongerd, oorzaak nog onbekend

De nieren en de andere ingewanden zijn slecht, vertelt onderzoeker Mardik Leopold. De vogels hebben geen vet en spieren meer. Wat de reden is dat ze geen eten konden vinden en geen eten konden verteren, is de grote vraag.

De onderzoekers hebben verschillende monsters uit de vogels genomen. Van de veren tot stukjes lever, maag of de darmen. Als de containerramp de oorzaak is, zouden er bijvoorbeeld stukjes plastic in de ingewanden moeten zitten.

De onderzoekers hebben nu alleen maar tijd om de maag en de darmen eruit te halen. Ze moeten in korte tijd veel vogels afwerken. De komende weken maken ze al die magen en darmen open om te kijken wat erin zit.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat er zwarte rommel in de vogels zit. Dat zei Gaatske Wiersma van vogelopvang De Fûgelpits in Moddergat eerder ook al. Zwart spul in de ingewanden is een teken van extreme verhongering. Als al het vet en alle spieren zijn opgebruikt, beginnen de vogels de organen 'op te eten'. Dan wordt de lever aangetast en komen leverafvalproductien in de maag en de darmen terecht.

Voor dit onderzoek zijn 124 uitgezocht, verdeeld over de hele kust. Daarmee willen de onderzoekers bekijken of de zeekoeten die op Ameland en Schiermonnikoog (dus zeg maar recht onder de containers), aangetroffen zijn hetzelfde beeld geven als de dieren die bij Hoek van Holland zijn aangespoeld, verder van de containerramp af.

Op 15 maart moet het ministerie van Landbouw een eindrapport krijgen van dit onderzoek.