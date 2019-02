Geitenhouder over geitenstop: het lijkt op paniekvoetbal

In heel veel provincies mogen geitenhouders niet meer uitbreiden, dus het was te verwachten dat Fryslân ook een keer aan de beurt zou komen. Aanvragen van geitenhouders die na donderdagochtend 9.00 uur zijn ingediend bij de provincie, worden niet meer in behandeling genomen. Donderdag werd wel duidelijk gezegd dat vergunningen die al aangevraagd waren en die binnen de reguliere bepalingen vallen, geen gevaar lopen.

Klijnstra heeft zijn aanvraag maandagmiddag ingediend, maar is er toch niet gerust op. "Wij weten niet hoe ver onze procedure is." Vanwege de onzekere situatie heeft Klijnstra er via een bedrijf een advocaat opgezet.

De maatregel van het verbod, dat meteen ingaat, is misschien wat overdreven, zegt Klijnstra. Het is nog onduidelijk wat de uitkomsten van het RIVM-onderzoek zijn.

De provincie wil dat bedrijven uit andere regio's niet meer uitbreiden in Fryslân. Afgelopen jaar zijn er negentien bedrijven bijgekomen, van 44 naar 63. Dat argument klinkt goed, zegt Klijnstra, maar hij kent geen geitenhouders in zijn omgeving die er bij zijn gekomen.

Klijnstra zet vraagtekens bij het aantal. "Zoveel zijn er niet. Wij kennen ze niet. Wij schatten zo tussen de twintig en dertig. Bij echt grote bedrijven denken wij dat het tussen de tien en vijftien wel ophoudt."

De prijs voor geitenmelk is hierdoor in elk geval gestabiliseerd, verwacht Klijnstra. "Of die omhoog gaat, is nog afwachten."