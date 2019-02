VIDEO: Hessel krijgt speciale Omrop-trui die hij zelf heeft ontworpen

Elke dag komen er stapels post binnen op de redactie van Omrop Fryslân, maar een paar weken geleden zat er een brief bij die wel heel erg opviel. De brief van Hessel Osinga. Hessel is 11 jaar en woont in Franeker. Hij had speciaal voor Omrop Fryslân een trui ontworpen, met daarbij het voorstel om wat meer Omrop Fryslân kleding te maken. En dat laten wij ons geen twee keer zeggen!