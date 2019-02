College De Fryske Marren valt om zandwinning

Het college van burgemeester en wethouders in De Fryske Marren is gevallen. Aanleiding is het besluit over zandwinning in het IJsselmeer. Daar was de FNP op tegen, terwijl de andere twee coalitiepartijen, CDA en VVD, voor de zandwinning zijn. De VVD had al aangekondigd niet verder te willen met de FNP als die tegen de zandwinning zou stemmen.