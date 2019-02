Zandwinningsbedrijf stapt mogelijk naar Raad van State

"We hebben tot nu toe miljoenen in het project geïnvesteerd aan proefboringen, golsslagmetingen en andere onderzoeken. Alles met medeweten van de gemeente, die ons immer heeft voorgehouden dat alles goed zou komen", zegt woordvoerder Allers.

"Gemeente tekortgeschoten"

Bovendien is de gemeente eigenlijk al tekortgeschoten, omdat de raad eigenlijk in november al een besluit had moeten nemen. "We hebben de gemeente die extra tijd gegund om eventuele onduidelijkheden weg te kunnen nemen. En dat komen nu plotseling allemaal bezwaren uit de hoge hoed. We willen dat niet zomaar accepteren."