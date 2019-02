UPDATE: Geen sprake van gijzeling in hotel, verwarde man overgedragen aan zorgkader

Volgens een getuigen kwam ineens een gast van het hotel in paniek de straat op rennen. De man had het over een ruzie, en dat er een andere gast met een wapen in het hotel aanwezig was. De getuige heeft daarna 112 gebeld, waarna de politie meteen in actie kwam.

Niet alleen de politie met een arrestatieteam werd opgeroepen, ook een ambulance en een traumahelikopter waren erbij.

Burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren werd door de politie op de hoogte gebracht. De omgeving van het hotel werd afgezet. Zowel het publiek als de pers werd op enkele honderden meters afstand gehouden.