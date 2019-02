Arrestatieteam aanwezig bij mogelijke gijzeling in hotel Delfstrahuizen

Niet alleen de politie is aanwezig, ook het arrestatieteam is in het hotel, dat aan het water ligt. "Dat arrestatieteam maakt zich klaar om het hotel binnen te vallen", vertelt verslaggever Auke Zeldenrust. "Zo'n team mag redelijk wat geweld gebruiken. Zwaar geschut dus."

Naast de politie is er ook een ambulance aanwezig.

Gast van het hotel

Volgens een getuige kwam er ineens een gast van het hotel in paniek de straat oprennen. De man had het over een ruzie, en dat er een andere gast met een wapen in het hotel aanwezig was. De getuige heeft hierna 112 gebeld, waarna de politie meteen in actie kwam.