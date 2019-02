Staatsbosbeheer vervangt weggehaald bos met nieuwe bomen

In het nieuwe bos komen meerdere soorten bomen. Op deze manier zijn de bomen minder kwetsbaar en is de kans op ziekte kleiner. De keuze voor welke boomsoort er wordt geplant hangt af van de stand het grondwater en de grondsoort.

De komende maanden en jaren legt Staatsbosbeheer meer kleinere bossen aan. Alleen al in het zuidwesten van Fryslân is zo'n 160 hectare aan aangetast essenbos weggehaald. Dat was op plaatsen waar de bomen voor gevaarlijke situaties konden zorgen, zoals gevaar voor omwoners en op fietspaden en wegen. De kans dat de essen omwaaien is groter als ze de essentakziekte hebben.