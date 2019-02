Onmiddellijk stop op uitbreiding geitenhouderijen in Fryslân

Er wordt nog uitgezocht waarom het wonen in de buurt van een geitenhouderij precies de kans op deze ziekte verhoogt. Dat onderzoek wordt in het najaar verwacht. Het RIVM sluit wel uit dat het komt door de Q-koort-bacterie. In Fryslân werden vorig jaar 23.526 geiten geteld.

Bang voor geiteninvasie

In Provinciale Staten is eerder door de Partij voor de Dieren opgeroepen tot dit verbod. De partij was bang voor een geiteninvasie. Gedeputeerde Johannes Kramer antwoordde toen dat een verbod hem 'te overdreven' leek. Hij zei toen dat 'het wel gaat om familiebedrijven en dat je eerst moet praten met de boeren'. De dreiging van een 'geiteninvasie' zag hij toen niet. De VVD en het CDA in de Staten vonden vergaande maatregelen niet noodzakelijk, omdat de sector hier in Fryslân maar vrij klein is.