Herinneringen aan de sneeuwwinter van 1979: gooien met brood

Sneeuw tot aan het dakraam, geblokkeerde snelwegen en geen voer voor de dieren. Het is vandaag precies 40 jaar geleden dat de beruchte sneeuwwinter plaatsvond. In korte tijd werd het openbare leven in Fryslân volledig verstoord. Een groot aantal dorpen en steden was dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Een winter om nooit te vergeten, en dus verzamelt Omrop Fryslân de mooiste verhalen van kijkers en luisteraars. Deze verhalen worden vandaag de hele dag gepubliceerd. Dus pak een warme kop koffie of thee, en denk weer even terug aan deze bijzondere tijd.