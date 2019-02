De sneeuwwinter: Met de hele buurt in de weer om de sneeuw weg te krijgen

"Het was een tijd waarin we nog geen autotelefoon, mobieltjes of code geel, oranje of rood hadden. Het was de dag waarop ik besefte dat het leven soms aan een zijden draadje hangt,"

Melkwagenchauffeur Tjeerd Vrieswijk moest in de sneeuwwinter bij de boeren langs, maar dat was door de sneeuw bijna niet te doen. "Onderweg was ik menig sneeuwduintje gepasseerd", vertelt Vrieswijk. Totdat de motor niet meer op toeren kwam. Ondertussen had ik verschrikkelijke koude handen gekregen, en was ik behoorlijk nat geworden van de stuifsneeuw. Omdat ik echt niet verder kon heb ik de melkauto op slot gedaan en ben gaan lopen. Van Hallumerhoek naar Vrouwenparochie."

Deze tocht staat Vrieswijk nog goed voor ogen. "Bijna 2 uur later en 6.5 km verder kwam ik compleet bevroren aan bij Jan en Fokje Monsma in Vrouwenparochie. Doordat mijn kleren bevroren waren konden ze mij niet uitkleding. Ik heb toen eerst voor de kolenkachel moeten zitten zodat ik kon ontdooien. Natuurlijk was ik helemaal kapot en doodop. Ik ben daar in huis gebleven."

De Leeuwarder is zeer dankbaar dat alles goed gekomen is, na die barre tocht.