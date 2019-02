Ook Fryslân maakt zich op voor grote klimaatmars in Amsterdam

Woordvoerder Bouwe de Boer van de Friese actievoerders zei minimaal zo'n drie bussen te verwachten, die naar Amsterdam zullen afreizen. Volgende week woensdag zal meer bekend worden gemaakt. Zeker is volgens De Boer dat de bussen in ieder geval op milieuvriendelijke blauwe diesel zullen rijden.

Maatregelen van het Rijk zijn in ieder geval noodzakelijk om milieurampen, zoals in januari met de MSC Zoë op de Noordzee is gebeurd, zo veel mogelijk te voorkomen. Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog wil met haar collega's van de Waddeneilanden daarmee niet te lang meer wachten. Niet alleen zal in maart een debat in de Tweede Kamer over deze zaak worden gevoerd. Bovendien is afgedwongen dat voor die tijd nog een 'ronde tafelgesprek' met de ministers en verantwoordelijke Kamerleden zal worden gehouden.

Chip op containers

Burgemeester Van Gent was duidelijk over de eisen die dan op tafel zullen worden gelegd. De containers moeten worden voorzien van een chip, zodat als ze over boord slaan, ze via gps-tracking direct kunnen worden opgespoord. Daarnaast zal er een protocol moeten komen, waardoor voortaan direct landelijk in kan worden gegrepen als er dit soort rampen zijn.