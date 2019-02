Leerlingen Bornego Heerenveen komen in actie voor milieu

Donderdag zullen 200 leerlingen van het Bornego College in Heerenveen aan de slag met een opruimactie voor het milieu. De actie is bedacht door Marije Ton en Kevin Karsten Schüler uit VWO 5. Ook de leiding van de school vindt het een goed plan. In de pauze is het idee voorgelegd aan de andere leerlingen. Het is de bedoeling om rommel bij de school en in de wijk op te ruimen.